Генсек НАТО открыл в Киеве офис альянса, пообещав поддержку

Киев, , 15:57 — REGNUM В Киеве открылся новый офис НАТО, торжественную церемонию с участием Генсека НАТО Йенса Столтенберга транслировал телеканал «112 Украина».

По словам главы альянса, это день является «очень важным», для партнерства между Украиной и НАТО. Также Столтернберг пообещал и дальше оказывать политическую и практическую помощь официальному Киеву.

Столтенберг напомнил, что 10 июля исполняется 20 лет «особенного партнерства» НАТО и Украины.

«Мы стоим плечо к плечу с Украиной в ее борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность, и мы будем продолжать укреплять нашу помощь Украине во многих сферах», — пообещал Столтенберг, уточнив, что на эффективность сотрудничества повлияет и новый офис в Киеве.

Также 10 июля в Киеве Столтенберг и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе открыли выставку «Украина-НАТО. Формула безопасности», посвященную 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Североатлантическим альянсом.

Читайте также: НАТО обещает Украине поддержку. В Одессу зашли корабли НАТО