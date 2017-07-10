СМИ Грузии: Может ли Трамп продать Кавказ России?

Тбилиси, , 15:53 — REGNUM В Грузии многие с опасением ожидают предстоящей встречи президентов Грузии и США и обсуждают, не продаст ли Трамп Кавказ, в том числе Грузию России. Эти опасения не разделяет грузинский эксперт Мамука Арешидзе, который в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» под названием «Некоторые опасаются, не продаст ли Трамп Кавказ» заявил, что все зависит от проводимой страной региональной и международной политики.

«Перед такими встречами некоторые опасаются, а вдруг Трамп продаст нас… Знаете, на что похожи такие разговоры? Это когда человек ничего сделать не в состоянии и боится, чтобы хозяин не поменял его на другого. Я все время говорю о том, что мы, опираясь на международных партнеров, должны проводить такую региональную политику, которая даст возможность больше действовать самостоятельно. Нельзя все время смотреть на других. Конечно, мы должны чувствовать за спиной силу, но все время надеяться на эту силу нельзя», — отметил эксперт.

Главной задачей Грузии он назвал усиление государственных институтов и систем безопасности, работу внутри страны и консолидацию всех сил. В то, что США пойдут на стратегический компромисс с Россией, эксперт не верит.

«Главные заявления стороны сделали до встречи. Если опираться на эти заявления, выходит, что правительство США на стратегический компромисс не пойдет, но о возможности технических компромиссов думает. Положение правительства России достаточно сложное и зависит от позиции США, на которую Кремль может отреагировать в дальнейшем. Установленные санкции, с экономической точки зрения, уже создали России такие проблемы, что она диктовать что-либо в процессе отношений с США не может», — заявил Арешидзе.