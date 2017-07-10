У литовских солдат требуют компенсацию за боеприпасы

Вильнюс, , 15:53 — REGNUM Литовские военные по окончанию службы не хотят оплачивать счета за израсходованные патроны, сообщает новостная служба литовского коммерческого канала LNK. Генералы говорят: бросил службу раньше положенного срока — заплати, то есть верни хотя бы часть инвестированных в тебя денег.

Один военный, окончивший службу, стал возмущаться, когда армия выписала ему штраф за участие в курсах. Армия потребовала, чтобы он заплатил 600 евро за снаряды, которые он израсходовал на курсах, где его учили стрелять из миномета. Сначала ему выписали счет на 1800 евро, но в суде выяснилось, что сумма завышена, тогла армия сократила ее в три раза.

Военнослужащий не захотел платить несколько сотен евро и обжаловал решение. Но генералы не понимают претензий бывшего военнослужащего — он не отслужил обещанный срок, поэтому армия хочет вернуть хотя бы часть денег, которые она в него инвестировала. «Все очень просто — государство инвестирует в военнослужащего, подписывается контракт, и он должен отслужить положенный срок. Если он не отрабатывает, не оправдываются наши ожидания. Поэтому нужно компенсировать ожидания армии и налогоплательщиков», — говорит начальник Объединенного штаба армии Литвы Виталиюс Вайкшнорас.