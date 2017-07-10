В Кремле разъяснили, откуда в Крыму «немецкие» турбины

Москва, , 15:51 — REGNUM Строящиеся крымские электростанции получили турбины, изготовленные в России из российских компонентов. Об этом 10 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сведения о поставке в Крым турбин, якобы выпущенных немецкой компанией Siemens.

«Я оставляю без комментариев этот вопрос, хотя добавлю, что в Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные из российских компонентов», — ответил Песков на замечание журналистов о том, что вопрос недопущения установки немецких турбин в Крыму руководство Siemens выдвинуло на дипломатический уровень.

Напомним, 6 июля агентство Reuters, ссылаясь на знакомые с проектом крымских ТЭС источники, сообщило о доставке в регион двух из четырех турбин, якобы произведенных немецкой Siemens. Турбины предназначаются для станции в Севастополе.

При этом отмечалось, что поставка зарубежных агрегатов произошла на фоне санкций, запрещающих европейским компаниям обеспечивать Крым технологиями и оборудованием в сфере энергетики.

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Позже, 7 июля, Siemens объявила о создании рабочей группы, которая займется проверкой информации СМИ о поставке газовых турбин для крымских электростанций в обход ограничений. При этом пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих заявил о том, что Siemens оборудование в Крым не поставляла.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Севастополе и Симферополе строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт, способные в будущем обеспечить базовую генерацию энергии. Два блока мощностью по 235 МВт каждый должны быть введены в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года. Вторая очередь электростанций — в марте 2018 года.

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