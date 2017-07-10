В Кремле приняли к сведению слухи о казнях в Чечне

Москва, , 15:50 — REGNUM Содержание публикации в СМИ о том, что в Чечне якобы произошли массовые казни, доведено до сведения российского руководства, также как и ее официальное опровержение, сообщил журналистам 10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели эти сообщения, которые были опубликованы в одной из газет, — сказал он. — Мы приняли их к сведению, также мы приняли к сведению опровержения этой информации, которые были сделаны органами внутренних дел Чеченской республики».

Песков подчеркнул, что это сообщение в СМИ можно назвать анонимным, поскольку источники информации непонятны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, публикация о массовых казнях в Чечне появилась в «Новой газете» 9 июля. Согласно материалам, якобы это произошло в ночь на 26 января 2017 года. Были убиты более 50 человек, но «точно известно о 27» смертях.

Издание утверждает, что казненные были задержаны в декабре 2016 — январе 2017 года в ходе спецоперации по поиску лиц, причастных к нападению на полицейских в чеченской столице. Их подозревали в причастности к акции 17 декабря 2016 года.

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По данным председателя Совета по правам человека при президенте России Михаила Федотова, Совет по правам человека информацией такого рода не располагает.

Позже министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал статью в «Новой газете» «очередным витком и всплеском нездоровой фантазии»:

«Я абсолютно уверен в том, что это не подкрепленная никакими доводами, источниками и доказательствами ложь, которая имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску».

Напомним, в апреле «Новая газета» подняла вопрос «преследования геев в Чечне». Эта тема вызвала международный резонанс. 7 июля 2017 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что фактов насильственных действий в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не выявлено.

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