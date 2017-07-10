Мартин Шульц: Протестующие вели себя в Гамбурге как террористы

Берлин, , 15:49 — REGNUM

Лидер Социал-демократической партии ФРГ Мартин Шульц заявил 10 июля, что антиглобалисты, вышедшие на акции протеста против саммита «Большой двадцатки», вели себя как террористы, сообщает Reuters.

По словам Шульца, лидера партии, способной составить Меркель значительную конкуренцию на будущих выбора, «мародёрствующие банды» не имеют права заявлять ни о какой политической легитимности их действий.

«Это походило на терроризм», — отметил он.

Напомним, саммит «Большой восьмерки» проходил в Гамбурге 7 и 8 июля. В ходе встречи лидеров ведущих стран мира весь город был парализован протестующими, которые возводили баррикады, жгли мусорные баки и автомобили.

В столкновениях с демонстрантами ранении получили многие десятки сотрудников полиции.