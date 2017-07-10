Король Испании отправляется в Великобританию обсуждать вопросы Brexit

Мадрид, , 15:50 — REGNUM Государственный визит испанской королевской четы в Великобританию начнется 11 июля, его целью станет создание новых основ отношений двух стран после британского выхода из Европейского союза, сообщает испанское издание El País.

Король Испании Филипп VI c женой королевой Летисией прибудет в Лондон с задачами, которые выходят за рамки обычных официальных приемов глав государств в Великобритании, так как Brexit нарушит рамки взаимоотношений и связей, созданных за последние 30 лет между двумя странами.

Государственный визит структурирован по трем осям. Первой является гуманитарная сфера. Король намерен «подчеркнуть выдающийся вклад» испанских жителей и их роль в жизни Великобритании. В то же время король передаст послание поддержки и уверенности в ситуации неопределенности относительно их будущего в Великобритании.

Второй основной сферой станет бизнес. Король намерен подчеркнуть присутствие и влияние оседлых испанских фирм на рынке Великобритании, таких как Банк Santander (один из ведущих банков в стране), Telefonica, Iberdrola и так далее. Для этого 13 июля будет организован бизнес-форум в центре Лондона, в котором примут участие ведущие бизнесмены обеих стран.

Кроме того, король намерен подчеркнуть необходимость поддержания двусторонних отношений во всех областях за пределами защитной рамки ЕС. Этому будет приурочено выступление Филиппа VI в британском парламенте 12 июля, во время которого члены Палаты общин и Палаты лордов соберутся в Королевской галерее Вестминстерского дворца. Затем король встретится с членами обеих палат и многопартийной парламентской группой по делам Испании в Roobing Room.

Встреча короля с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй состоится 12 июля на Даунинг-стрит.

Напомним, сотрудничество в рамках ЕС позволило двусторонней торговле между странами в 2016 году превысить €30,2 млрд (с €7,970 млрд торгового профицита для Испании). Великобритания стала основным местом испанских инвестиций, с накоплением их объема в 82,5 млрд к 2015 году, что создало в Великобритании около 140 тыс. прямых рабочих мест. Со своей стороны, Великобритания была в 2015 году вторым по величине иностранным инвестором в Испанию, вложив в страну €44,745 млрд.

Предыдущий государственный визит короля Испании в Великобританию прошел в 1986 году.