В Кремле пояснили слова Путина об Украине, торгующей русофобией

Москва, , 15:49 — REGNUM В Кремле пояснили, что имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда говорил о русофобии как единственном товаре, которым торгует Украина.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, имелось в виду использование русофобии и «псевдороссийской угрозы» как «основного рычага давления и манипулирования европейскими политиками».

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Гамбурге назвал русофобию единственным товаром, которым торгуют власти Украины, — страны, интересы народа которой полностью совпадают с интересами народа России.

При этом Путин добавил, что действующая власть на Украине пытается разъединить народы двух стран.

Напомним, Путин неоднократно ранее говорил о русофобии в ряде западных стран, которая «хлещет через край». По его словам, такая русофобия стала реакцией на утверждение многополярного мира, что «не нравится монополистам».

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По словам Путина, многополярный мир утверждается в том числе за счет того, что Россия отстаивает свои законные интересы.