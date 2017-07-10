Песков пояснил слова Путина о «наличии» мотоцикла

Москва, , 15:39 — REGNUM Информация о том, что у президента Российской Федерации Владимира Путина есть не указанный в декларации мотоцикл, не соответствует действительности. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва».

«Путин говорил про мотоцикл Kawasaki на стенде у японской компании-производителя Kawasaki, и там, действительно, стояли образцы техники, и был мотоцикл, и Путин, действительно, сказал, что «у меня есть такой мотоцикл, но я на нем не езжу», — говорит представитель Кремля.

Песков пояснил, что речь шла о нескольких мотоциклах в гараже батальона охраны главы государства, и президент РФ в свое время действительно «пробовал на один из таких мотоциклов сесть».

«А в личном пользовании у президента, конечно, мотоцикла нет, — говорит пресс-секретарь главы государства. — Он не ездит на мотоцикле».

Ранее ряд СМИ сообщил, что глава РФ Владимир Путин на международной промышленной выставке «Иннопром-2017» заявил, что у него «есть» мотоцикл Kawasaki, однако он «старается на нем не ездить». О «своем мотоцикле» российский лидер рассказал, посещая павильоны выставки и остановившись у стенда автомобилей и мотоциклов Mitsubishi и Kawasaki.

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