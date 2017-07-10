«Тиллерсон показал себя провидцем, поехав в Киев»

Мадрид, , 15:38 — REGNUM Сразу по окончании саммита «двадцатки» в Гамбурге американская администрация занялась наведением порядка в украинском вопросе, — утверждает московский корреспондент испанской АВС Рафаэль Маньюэко. — В то время, как Дональд Трамп в своем твиттере пишет о необходимости перехода к конструктивному сотрудничеству с Москвой, госсекретарь Рекс Тиллерсон отправился в Киев для живого общения с украинскими первыми лицами».

По мнению испанского журналиста, Тиллерсон проявил себя прямо-таки провидцем, поняв, что именно сейчас «загрустившей Украине требуется подтвердить, что США ее не бросили на произвол судьбы и продолжают поддерживать».

«Тиллерсон заявил, что Вашингтон по-прежнему видит возможность достижения мира и спокойствия на Украине при условии возвращения Россией Киеву Крыма и прекращении поддержки сепаратистов Луганска и Донецка — только так можно обеспечить территориальную целостность страны, — отмечает Маньюэко. — Главный дипломат США сегодня на пресс-конференции, которую он дал совместно с Петром Порошенко, объявил украинцам, что Вашингтон назначает специального представителя США в «Нормандском формате». Уполномоченный Курт Волкер, известный, как жесткий переговорщик, будет работать вместе с представителями Франции и Германии. Отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений вынуждает Штаты присоединиться и оказать содействие».

По словам Тиллерсона, первой шаги в выполнении соглашений должна сделать Россия, от которой «требуется вывести войска и технику, а затем оказать необходимое давление на сепаратистов».

«В свою очередь, Петр Порошенко напомнил собравшимся, что «не Украина начинала войну в Донбассе» и проинформировал всех, что совместно с г-ном Тиллерсоном выработал алгоритм действий по ускорению мирного процесса в стране».

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