Главный архитектор Крыма написала заявление об увольнении

Симферополь, , 15:44 — REGNUM Главный архитектор Крыма Анна Царёва написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом 10 июля сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики, передаёт «Крыминформ».

"Анна Царёва написала заявление об увольнении. Указ об освобождении её от должности будет опубликован сегодня», — заявили в министерстве.

«Примечания» со ссылкой на источник в Совмине Крыма сообщили о том, что причиной отставки нового главного архитектора стала ссора с застройщиками Ялты, а также скандал вокруг генплана города.

При этом, хотя составленный Царевой список незаконных строек Ялты вызвал против главного архитектора заметную информационную кампанию, главной причиной для отставки, указывает источник «Примечаний», стал генеральный план Ялты, предполагающий застройку оставшихся в городе лесопарковых зон.

Вместе с тем из-за генплана Ялты главой Крыма Сергеем Аксёновым был подвергнут критике также уходящий в отставку глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

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Прибывшая из Москвы Анна Царёва была назначена главным архитектором 10 марта 2017 года после того, как её предшественник Александр Кузнецов покинул пост в результате объявленных Аксёновым кадровых перестановок среди архитекторов городов республики. Одной из поставленных перед Царёвой задач было формирование нормативной базы, необходимой для сноса самостроев.