Литва после Грибаускайте: кто может стать следующим президентом

Вильнюс, , 15:36 — REGNUM Глава Литвы Даля Грибаускайте, сохраняя высокую популярность, может значительно повлиять на исход президентских выборов, поддержав какого-нибудь кандидата, пишет портал литовского национального вещателя LRT. С другой стороны, как утверждает политический обозреватель Томас Дапкус, участие уходящего президента в выборах довольно противоречивое, потому что литовское общество склонно к переменам. В борьбе за пост президента есть еще одно неизвестное — найдут партии в своих рядах кандидатов или опять поддержат «легионеров».

Весной 2019 года Литва будет избирать нового президента. Он сменит на этом посту действующую главу страны Далю Грибаускайте, которая к этому моменту пробудет на своей должности 10 лет. Большинство политологов и обозревателей отмечают, что это будут одни из самых интересных президентских выборов за весь период независимости, так как до сих пор нет ни одного яркого кандидата. В мае 2014 год Грибускайте была избрана на второй срок, одолев во втором туре представителя социал-демократов Зигмантаса Бальчитиса. Как в первом, так и во втором круге Грибаскайте поддерживали правоцентристские силы. Так найдут ли политические силы в своих рядах кандидата для участия в президентских выборах, которые пройдут через пару лет?

Дапкус заявил LRT, что партиям нужно искать свих кандидатов: «Я считаю, что партиям было бы важно иметь своих кандидатов. Это показало бы и силу партий, и определенное доверие к ним. Партии должны найти своих сильных политиков, а не только поддерживать каких-то легионеров».

Профессор Университета Витаутаса Великого и политолог Альгис Крупавичюс утверждает, что если партия действительно влиятельная и сильная, она должна стремиться подготовить своего кандидата к президентским выборам. По мнению политолога, для любой влиятельной партии свой кандидат на выборах — дело чести и достоинства.

«Иногда не удается найти таких кандидатов, которые были бы популярны в обществе, у которых было бы личное обаяние, которые могли бы привлечь общество. В таком случае выбирается сценарий В — партии могут поддержать другого, более сильного и непартийного кандидата. Но в Литве не слишком много непартийных кандидатов, так или иначе даже непартийные кандидаты обычно связаны с определенными политическими силами. Например, не секрет, что Союз центра был той катапультой, которая помогла на выборах Валдасу Адамкусу. Грибаускайте также была загадочным кандидатом, но выяснилось, что у нее четкие политические взгляды, а ее политические преференции — правые центристы, и правоцентристские партии напрямую или косвенное поддерживали ее избирательные кампании, особенно когда она шла на второй срок, когда Саюдис либералов встало на сторону президента», — рассказывал Крупавичюс.

Как утверждает Дапкус, очень важно, чтобы за спиной кандидата стояла партия, потому что это означает, что у нее есть структуры, ресурсы, агитаторы и так далее: «Давайте вспомним борьбу Адамкуса, как непартийного кандидата, с Роландасом Паксасом. Адамкус был очень популярен, но кампания Паксаса была агрессивной, у него были структуры, а Адамкусу не помогла слабая поддержка консерваторов и либералов. Необходима сильная структура, поддержка лидеров. Поддержка партий очень важна».

Но, по словам Крупавичюса, в Литве не слишком хорошо обстоят дела с выбором партийных кандидатов, потому что большинство партий маленькие, а это означает, что внутри них нет конкуренции: «Трудно найти привлекательного кандидата. Многое обусловлено харизмой, но харизматичных политиков в Литве немного. Наверно, политиком, который мог претендовать на харизматичность, был Альгирдас Бразаускас в первой половине последнего десятилетия 20 века, а больше таких политиков у нас нет».

По словам политолога, политику нужна четкая политическая программа, поэтому партия могла бы сформировать определенное идеологическое тожество: «Новому президенту Франции Эммануэлю Макрону также нужно было определить политические установки, поэтому он создавал свою партию, у которой было бы довольно ясное идеологическое направление, чтобы на политическом поле он не был безымянным. Безымянным довольно трудно сражаться с партийными кандидатами».

Хотя президентские выборы пройдут в мае 2019 года, кандидаты должны начать выстраиваться в ряд уже в 2018 году, говорят обозреватели. По подсчетам Крупавичюса, кандидаты, в зависимости от их известности, в разное время будут объявлять о том, что они будут баллотироваться в президенты: «Менее известным кандидатам или кандидатам, у которых нет твердой организационной поддержки, понадобится более длительные предвыборные кампании, чтобы доказать обществу, что они вообще могут быть подходящими кандидатами. Они должны показаться на арене точно не в последнюю минуту, а за год или 9 месяцев до выборов. С середины 2008 года шла речь о Грибаускайте, а она определилась в конце зимы 2009 года. Но по сути в обществе как потенциальный кандидат она оценивалась с 2008 года».

По его словам, слишком ранняя избирательная кампания может навредить, например, когда общество слишком рано начинает говорить о баллотировании лица, хотя оно занимает высокую и значимую должность. «Но, поскольку на этих выборах не будет переизбрания, кандидаты должны начать избирательные кампании раньше, чем на прошлых выборах. Сейчас у нас будут соревнования относительно равных кандидатов. Хотя список еще не точный, именно его неясность делает предпосылку, что у всех кандидатов будут довольно неплохие возможности старта», — добавил Кррупавичюс.

По словам Дапкуса, неясно, как во время выборов будет себя вести Грибаускайте: «Будет она поддерживать одного кандидата или нескольких, других будет осуждать или выскажет о них позитивное мнение? А может она будет нейтральной, хотя это было бы странно при ее активности. Она популярный политик, и для части общества ее мнение имеет значение. С другой стороны, наше общество склонно к переменам, и даже тех политиков, которых оно оценивает положительно, очень часто меняет на других, потому что хочет перемен. Если кто-то начнет говорить, что поддержка, оказываемая Грибаускайте одному кандидату, является ее третьим сроком полномочий, то возникнет вопрос, как на это отреагирует общество. Участие уходящего президента в выборах всегда довольно противоречивое. Мы видели, как Барак Обама поддерживал Хиллари Клинтон — это не помогло».

Председатель Партии центра Литвы парламентарий Наглис Путейкис стал первым официально выдвинутым кандидатов на предстоящих президентских выборах. Путейкис в этих выборах испытает свои силы во второй раз. По мнению обозревателя Дапкуса, возможные кандидатуры будут зависеть от того, как изменятся рейтинги политиков. Сегодня мы видим одни рейтинги и потенциальных кандидатов, а спустя некоторое время вес может сильно изменится.

«Мы знаем, что партия консерваторов проведет открытые выборы. Я считаю, что у Ингриды Шимоните большие шансы стать кандидатом. Вигаудас Ушацкас является членом партии, будет ли он соревноваться? От партии консерваторов кандидатом может стать и Жигимантас Павиленис. У социал-демократов желание баллотироваться, наверное, есть у Линаса Линкявичюса, но опять же — каковы его возможности? Популярность выдерживает и Вилия Блинкявичюте, но осмелится ли она баллотироваться? Могут быть и неожиданные кандидаты. Речь идет о председателе правления и генеральном директоре Lietuvos energijа Далюсе Мисюнасе как независимом кандидате или кандидате от нового движения. Это на самом деле разные политики с разным опытом и возможностями», — прокомментировал Дапкус.

По его мнению, предвыборная кампания уже в каком-то смысле началась, потому что уже становится более острой критика в отношении премьера Саулса Сквернялиса: «Раньше критика оппозиции была больше направлена на Рамунаса Карбаускиса, а сейчас подчеркивается Сквернялис. Очевидно, что предвыборная кампания, направленная против возможных кандидатов, уже набирает обороты».

Политологи в общественном пространстве утверждали, что если выборы пройдут в ближайшее время, их, скорее всего, выиграет Сквернялис, который сохраняет высокие, хоть и тающие рейтинги. Сам Сквернялис утверждал, что он уже определился по поводу участия в президентских выборах в мае 2019 года, но он так и не сказал, будет участвовать или нет. «Я принял решение, я сообщу о нем в последний день, когда можно будет сообщить», — сказал премьер.

В свою очередь профессор Крупавичюс утверждает, что сегодняшние тенденции рейтингов не благоприятны для премьера: «Давайте представим, что через три месяца пройдут президентские выборы. Точно появятся кандидаты, которые были бы интересны и конкурентоспособны. В этом случае Сквернялис был бы тем кандидатом, который теряет свою популярность. Сквернялиса ждет очень трудный период. Кресло премьера уже сейчас горячее, и может стать еще горячее. Одна хорошая новость для него — пока что не видно других сильных кандидатов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлых президентских выборах партии не стали выдвигать своих кандидатов и отдали добровольно победу Дале Грибаускайте. Крупнейшая правая партия — консерваторы — открыто поддерживала вместе с либералами Грибаускайте, а крупнейшая левая партия — социал-демократы — не стала бороться за пост, выдвинув кандидатом своего члена из второго эшелона партии Зигмантаса Бальчитиса. При этом председатель социал-демократов и на тот момент премьер Альгирдас Буткявичюс не стал бороться за пост президента, хотя, по мнению некоторых аналитиков, на протестной волне по отношению к Грибаускайте мог бы если соревноваться и не на равных, то внести интригу в выборы. В итоге «посредственный» Бальчитис прошёл во второй тур — Грибаускайте даже на фоне отсутствия кандидатов не смогла выиграть выборы в первом туре — а во втором прогнозируемо проиграл.