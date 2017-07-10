В Луганске, возможно, предотвращён теракт

Луганск, , 15:47 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов ЛНР пресекли попытку закладки подозрительными лицами неизвестного устройства у газовой трубы высокого давления в жилом секторе в Луганске. Об этом с места событий 10 июля сообщил официальный представитель Народной милиции Республики подполковник Андрей Марочко.

«Сегодня поступил сигнал о том, что в городе Луганске по улице Челюскинцев (дом 12) есть подозрительные люди, которые что-то пытаются заложить под газовую трубу высокого давления возле жилого дома», — рассказал представитель оборонного ведомства.

«Оперативные службы отработали молниеносно. Лица, которые пытались осуществить предполагаемую закладку, скрылись с места события», — сообщил он.

«Таким образом, оперативные службы предотвратили, возможно, очередной теракт в Луганске», — считает подполковник.

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Очевидцы рассказали, что закладку пытались осуществить несколько молодых мужчин, спешно скрывшиеся, заметив подъезжающих к месту происшествия сотрудников полиции.

Местные жители также сообщили, что несколькими часами ранее, на стене этого же дома неизвестные нарисовали краской флаг Украины.

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