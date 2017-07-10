Израильские военные убили палестинца, пытавшегося их сбить на грузовике

Тель-Авив, , 15:35 — REGNUM Палестинский водитель, пытавшийся сбить военнослужащего Израиля, был застрелен, сообщает 10 июля Reuters.

Инцидент произошел недалеко от поселения на западном берегу реки Иордан, территории, которую палестинцы считают оккупированной.

Напомним, волна нападений палестинцев на израильских военнослужащих захлестнула западный берег в 2015 году. Несмотря на то, что с тех пор количество инцидентов снизилось, они по-прежнему происходят время от времени.

В данном случае, по словам военных, огонь был открыт в ответ на наличие «непосредственной угрозы», исходящей от палестинца человеку.

Противоречия между израильтянами и палестинцами с 2014 года нередко выливаются в акты насилия на территории западного берега реки Иордан. С начала противостояния погибло по меньшей мере 255 палестинцев.

Со стороны Израиля потери составили 38 человек. Кроме того, были убиты два гражданина США и один британский студент.

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