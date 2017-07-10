Путин в Екатеринбурге «подвез» бывшего премьер-министра Японии до отеля

Екатеринбург, , 15:30 — REGNUM Японский телеканал NHK назвал «беспрецедентным гостеприимством» тот факт, что президент РФ Владимир Путин подвез бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори до гостиницы на своем автомобиле в ходе визита японского политика в Екатеринбург.

Мори приехал в Екатеринбург на международную выставку «Иннопром-2017». Япония на этой выставке представила стенды свыше 160 своих компаний.

Путин подвез Мори до гостиницы после неформального ужина 9 июля, который проходил в Доме приемов губернатора. В холле гостиницы их встретили члены японской делегации, которые приехали на выставку, а также дочь бывшего японского премьера Ёко Фудзимото.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин прибыл в Екатеринбург вечером 9 июля. В киноконцертном театре «Космос» он принял участие в официальном открытии выставки.

Выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, всего на ней представлено более 640 индустриальных компаний из 20 стран.

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