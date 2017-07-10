Песков ответил генсеку НАТО на призыв «вывести войска РФ» с Донбасса

Москва, , 15:22 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу по поводу якобы присутствия на территории Украины российских военнослужащих.

Песков вновь заявил журналистам, что каких-либо военнослужащих России на территории Украины «не было и нет». Так представитель Кремля ответил на слова Столтенберга о том, что с Украины нужно вывести якобы находящиеся там российские войска.

Что касается ситуации с задержанным на Украине гражданином РФ Виктором Агеевым, Песков посоветовал ориентироваться в этом вопросе на «заявления Минобороны РФ».

Ранее российское военное ведомство заявило, что Агеев никогда не проходил службу по контракту в Вооруженных силах РФ: он уволился после срочной службы в 2016 году.

Напомним, Москва неоднократно отвечала на обвинения в том, что российские вооруженные силы находятся на территории Донбасса. В Кремле заявляли, что ВС РФ там не было и нет.

Напомним, ранее телеканал ВВС сообщил, что в плен ВСУ попал российский военнослужащий — контрактник Виктор Агеев. Распространяя эту информацию, ВВС ссылаллся на источники в 93-й бригаде ВСУ и в украинском Минобороны.

Сообщалось, что Агеев попал в плен 24 июня в районе села Желобок (Славяносербский район, ЛНР). Украинская журналистка телеканала ICTV Юлия Кириенко в соцсети опубликовала фото паспорта и военного билета Агеева.