Порошенко хочет легализовать геноцид мирного населения Донбасса

Симферополь, , 15:20 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко закрепляет за ДНР и ЛНР статус «оккупированных» территорий, что фактически легализует полномасштабные боевые действия украинских войск и позволяет больше не оправдываться перед Западом за гибель мирного населения в ходе боев. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек, комментируя украинский законопроект о реинтеграции Донбасса.

«Если выражаться фигурально, то официальный Киев спокойно может проводить на территории непризнанных республик хоть ковровые бомбардировки, хоть химические атаки — Запад этого всё равно «не заметит». Можно вводить на этих территориях военные трибуналы, расстреливать мирное население, проводить «специальные методы допроса» — в общем, была бы возможность ‑ и ядерный фугас бы там подорвали. Так что у жителей ДНР и ЛНР взять оружие в руки — это единственный выход, чтобы остаться в живых!» — отметил парламентарий.

Напомним, как сообщало сегодня ИА REGNUM, 10 июля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит законопроект о новом статусе Донбасса.

В частности, рассмотрение закона пройдёт под председательством Петра Порошенко. Если документ будет одобрен, то его направят президенту для внесения на рассмотрение в Верховную Раду.