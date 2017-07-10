Совет безопасности Каталонии собрался впервые за 8 лет

Барселона, Испания, , 15:21 — REGNUM После нескольких месяцев разногласий между центральным правительством Испании и региональным правительством Каталонии, Совет безопасности Каталонии 10 июля провел встречу впервые за восемь лет после своего последнего заседания с целью обсуждения интеграции Полицию Каталонии в общенациональный антитеррористический центр и изучения связей с Европолом, сообщает El Diario.

Совет безопасности Каталонии, который не собирался с 3 марта 2009 года, пройдет вечером 10 июля во дворце Женералитата под председательством президента Каталонии Карлеса Пучдемона с участием министра внутренних дел Испании Хуана Игнасио Сойдо и министра внутренних дел Каталонии Жорди Жанэ.

В повестке заседания планируется обсудить такие вопросы, как интеграция каталонской полиции в Центр по борьбе с терроризмом и организованной преступностью (CITCO), что стало требованием центрального правительства после повышения террористической угрозы в стране до 4 уровня из 5 возможных.

Источники в правительстве сообщают, что крайне сложно было определить дату этой встречи в связи с событиями вокруг референдума о независимости, который собираются провести власти Каталонии. Ранее Пучдемон планировал созвать Совет в одностороннем порядке 3 июля.

Напомним, несмотря на активное противодействие центрального правительства Испании, 9 июня правительство Каталонии объявило о том, что 1 октября 2017 года в регионе состоится референдум, в ходе которого каталонцам предстоит ответить на следующий вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Каталония была независимым государством с республиканской формой государственного правления?»

Согласно результатам опроса, проведенного социологическим центром GAD3, 54,1% респондентов выразили согласие на участие в референдуме, однако только 12% опрошенных верят, что результатом референдума станет независимость Каталонии.