НАТО обещает практическую помощь Украине в Донбассе

Киев, , 15:16 — REGNUM НАТО обеспокоена ростом угроз для наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Об этом 10 июля в Киеве заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, передает ИА REGNUM.

«Мы только что обсуждали ситуацию на востоке Украины. Конфликт и дальше забирает жизни людей. В ходе боевых действий были убиты более 10 тыс. человек, в том числе почти 3 тыс. гражданских. Очевидно, что режим прекращения огня не выполняется. Мы обеспокоены ростом угроз для наблюдателей ОБСЕ. Минские соглашения остаются единственным путем к миру. Россия должна вывести тысячи своих военных с Украины, прекратить поддерживать «боевиков» своим командованием, управлением и оружием. НАТО твердо стоит на пути поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины… НАТО будет в дальнейшем предоставлять Украине практическую помощь», — сказал Столтенберг.

Он сообщил, что Украина получит от НАТО современное оборудование спутниковой связи.

«Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи Украине. Через 10 разных трастовых фондов страны НАТО выделили Украине почти 40 млн евро в таких отраслях как управление командования, киберзащита и медицинская реабилитация. Сейчас мы работаем над тем, чтобы предоставить Украине оборудование спутниковой связи», — рассказал Столтенберг.

Генсек напомнил, что НАТО восстанавливает киберзащиту и сектор обороны Украины.

«В последние дни мы предоставили Украине современное оборудование для киберзащиты. Помогаем ключевым правительственным институциям лучше расследовать инциденты в сфере кибербезопасности похожий на тот, что произошел недавно… Также мы предоставляем Украине поддержку на двухсторонней основе… Советники НАТО также оказывают поддержку в реформировании сектора безопасности и обороны Украины», — добавил Столтенберг.

В свою очередь, Порошенко снова обвинил Россию в организации массированной кибератаки на Украину, назвав её элементом «гибридной войны».

«Кибератаки — это ключевой элемент гибридной войны. Сейчас мы имеем свидетельства того, что последняя атака была организована из РФ. Относительно этого хочу обратить внимание, что речь не только в обмене программным обеспечением и технологиями, мы также получаем оборудование, наши министерства, СБУ, получают специализированное оборудование и оснащение для коммуникаций не только чтобы защитить наши учреждения от возможных последующих киберударов, но и чтобы выявлять и предупреждать их», — сказал Порошенко.

Он предложил НАТО создать новый трастовый фонд для предоставления помощи украинским военным.

«Мы обговорили наши подходы для усиления обороноспособности Украины. А также повышение безопасности наших союзников на фоне продолжения агрессивных действий РФ. Мы также обговорили реализацию совместных проектов сотрудничества в рамках трастовых фондов НАТО для Украины, в частности возможности их дальнейшего финансового наполнения и расширение направлений практического сотрудничества между Украиной и НАТО с использованием трастовых фондов. Кроме того, я предложил создать на Украине новый трастовый фонд, который должен способствовать созданию на Украине национальной сети заведений для психологической реабилитации участников боевых действий и членов их семей», — сказал Порошенко.

Напомним, 27 июня 2017 года на Украине стратегические компании (энергетические, финансовые) и госучреждения подверглись массированной кибератаке. Тысячи компьютеров поразил вирус mbr locker 256, который на мониторе именует себя Petya.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня президент Порошенко пообещал не подавать в ближайшее время заявку на вступление Украины в НАТО. По его словам, сначала Украине необходимо достичь стандартов НАТО.