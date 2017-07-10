Президент Грузии требует пересмотра фундаментальных вопросов по Конституции

Тбилиси, , 15:12 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили требует приостановки рассмотрения однопартийного проекта Конституции и пересмотра отраженных в нем фундаментальных вопросов. Об этом заявила пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе, которая откликнулась на заявление, сделанное премьером Георгием Квирикашвили в связи с конституционной реформой.

По словам Эки Мишвеладзе, позиция правящей партии «Грузинская мечта» подтверждает, что главной целью вносимых в Конституцию изменений является проводимая персонально против президента кампания.

«7 июля президент выступил с предложением начать реальные переговоры по конституционной тематике для достижения консенсуса, что правящая команда отвергла. По разъяснению «Грузинской мечты», они готовы к проведению диалога со всеми, кроме легитимно избранного президента страны. К сожалению, этот отказ еще раз наглядно доказал, что весь этот процесс с самого начала был направлен не на создание лучшей Конституции, а лично против президента Георгия Маргвелашвили. Заявления, которые правящая команда делает в последнее время, четко показали, что их готовность к достижению консенсуса неоткровенная и показная», — отметила Мишвеладзе.

По ее заявлению, президент предлагает единственный выход из создавшейся ситуации — приостановить поспешно принятый в двух чтениях конституционный законопроект и пересмотреть основные, фундаментальные вопросы Конституции. Этими основными вопросами Мишвеладзе назвала переход на пропорциональную систему, отмену системы бонусов, усиление механизмов парламентского контроля, порядок назначения судей, порядок выборов президента и вопрос сохранения Совета национальной безопасности.

«Если парламентское большинство без пересмотра этих фундаментальных вопросов все же утвердит в третьем чтении данный законопроект, это будет некомпетентный документ с низкой легитимацией, который не обеспечит демократическое развитие Грузии», — подчеркнула пресс-спикер президента.