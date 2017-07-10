Порошенко пообещал не спешить с подачей заявки Украины на вступление в НАТО

Киев, , 15:08 — REGNUM В ближайшее время власти Украины не будут подавать заявку на вступление в НАТО. Об этом 10 июля заявил президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания комиссии Украина — НАТО в Киеве, передает ИА REGNUM.

По его словам, сначала Украине необходимо достичь стандартов НАТО.

«Наш приоритет — интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в организации Североатлантического договора. И очень важно, что это решение НАТО и 29 стран-членов. Ни одна страна мира за пределами НАТО не имеет права вето или права разрешения для этого сотрудничества. Это воля 29 стран и воля страны — будущего члена. Еще раз хочу подчеркнуть, это не означает, что мы будем немедленно подавать аппликацию, заявку о членстве, абсолютно нет. Это означает, что нам надо выстроить реальную программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать ниши усилия для достижения необходимых стандартов. И тут нам нужна помощь и сотрудничество с нашими партнерами по НАТО», — сказал Порошенко.

Он напомнил, что Украина при поддержке НАТО воплощает амбициозную программу реформирования сектора безопасности и обороны.

«Отмечаю, мы готовы к этому. Мы имеем очень амбициозную программу реформирования сектора обороны и безопасности, которая разработана при участии наших партнеров из НАТО. И мы реализуем цель этих реформ — это достижение соответствия критериев членству. Реформирование и усиление обороноспособности государства — первоочередная задача для нашего взаимодействия с НАТО на современном этапе. Это все значит, что мы уверенно идем путем, который прошли наши ближайшие соседи, которые присоединились к НАТО на протяжении последних 20 лет. 13 стран за последние 20 лет нашего партнерства стали членами НАТО», — добавил Порошенко.

Президент также назвал визит Столтенберга на Украину символичным.

«Этот сегодняшний ваш визит вместе с Североатлантическим советом также является глубоко символичным, и не только потому что это происходит в 20-ю годовщину подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, которую в Мадриде подписали президент Украины, генсек НАТО и 16, а сейчас 29 глав государств и правительств НАТО. Еще это символично потому, что в течение нескольких дней в Украине находятся представители всех ключевых государств и институтов, которые несут ответственность за безопасность всего демократического мира», — считает Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля на Украину впервые прибыли генеральный секретарь ООНАнтонио Гутерреш и госсекретарь СШАРекс Тиллерсон. Сегодня, 10 июля в Киев прибыла делегация НАТО в составе 29 послов стран-членов Альянса во главе с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом. В Киеве генсек НАТО принял участие в открытии выставки «Украина-НАТО. Формула безопасности». Заседание комиссии Украина — НАТО проходит в Киеве в закрытом режиме.