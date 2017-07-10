Столтенберг в Киеве пообещал поддержать суверенитет Украины

Киев, , 15:08 — REGNUM «Заседание комиссии Украина-НАТО является прекрасным примером тесного сотрудничества и дружбы между Украиной и альянсом». Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом 10 июля в Киеве заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании комиссии Украина-НАТО при участии президента Украины Петра Порошенко, передает ИА REGNUM.

«Мы глубоко ценим значительный вклад Украины в Североатлантический альянс в течение последних двадцати лет», — сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что Украина является единственным партнером альянса, который принимает участие во всех миссиях и операциях НАТО, включая Афганистан и Косово.

Генеральный секретарь также сказал, что сегодня делегация альянса прибыла в Киеве, «чтобы продемонстрировать солидарность НАТО с Украиной и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности страны».

«Россия проводит агрессивные действия против Украины. НАТО и союзники НАТО стоят на стороне Украины. НАТО и союзники Альянса не признают российской незаконной аннексии Крыма. И мы глубоко обеспокоены ситуацией по безопасности на востоке Украины, которая уже унесла жизни многих людей», — подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО выразил твердое убеждение, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены, а наблюдатели ОБСЕ — иметь полный доступ ко всем территориям.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Киев прибыла делегация НАТО в составе 29 послов стран-членов Альянса во главе с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом. В Киеве генсек НАТО принял участие в открытии выставки «Украина-НАТО. Формула безопасности». Генсек отметил, что выставка посвящена разрушению искусственных стен, которые разделяют людей.

Напомним, 6 июля президент Порошенко подписал изменения в закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики», согласно которым вступление Украины в НАТО и ЕС определено одним из ключевых направлений госполитики. До этого, в июне, Рада приняла законопроект №6470, который закрепил намерение Украины вступить в НАТО и ЕС.