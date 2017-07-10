Тиллерсон совершит ряд визитов в страны Персидского залива

Вашингтон, , 15:00 — REGNUM

Глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон совершит официальный визит в Саудовскую Аравию, Кувейт и Катар, в ходе которого он проведет переговоры для разрешения дипломатического кризиса между Дохой и Эр-Риядом, сообщает Reuters.

Об этом стало известно от высокопоставленного советника Тиллерсона Роберта Хэммонда.

По его словам, Тиллерсон посетит эти страны между 10 и 13 июля, в ходе чего он проведет встречи с лидерами арабских государств. На встречах будет предпринята попытка поиска новых путей выхода из сложившегося дипломатического тупика между Катаром, Саудовской Аравией и рядом арабских стран.

Во внешнеполитическом ведомстве США тем не менее отметили, что Тиллерсон не ожидает, что сможет добиться прорыва в разрешении кризиса. Его поездка будет направлена на то, чтобы усадить все стороны за стол переговоров.