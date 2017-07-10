Мультфильм «Маша и Медведь» могут запретить на Украине

Киев, , 14:58 — REGNUM На Украине нужно запретить трансляцию российского мультфильма «Маша и Медведь». С таким предложением выступили активисты одесской общественной организации «Совет общественной безопасности», заявление которых обнародовано на официальном сайте.

«Пропагандисты отправляют детям четкий сигнал — медведь, который традиционно считается символом России и ассоциируется с этой страной, представляется в роли большого сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю», — говорится в сообщении.

Авторы обращения отмечают, что мультипликационное произведение «Маша и медведь» следует немедленно запретить транслировать на всех телеканалах страны и интернет-ресурсах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2017 года на сайте «Миротворца» появились имена российских актеров Николая Добрынина и Людмилы Артемьевой, которые снимались в украинском комедийном сериале «Сваты». Ранее в «черный список» попали Юрий Антонов, Дмитрий Харатьян, Дима Билан, Юлия Самойлова, Григорий Лепс, Михаил Боярский, Нонна Гришаева и другие.

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