Трамп: Коми «слил» в СМИ секретные данные

Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поставил в вину бывшему главе ФБР Джеймсу Коми передачу СМИ секретных сведений. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

«Джеймс Коми передал секретную информацию СМИ. Это незаконно!» — говорится в сообщении.

Напомним, Джеймс Коми, возглавивший ФБР в сентябре 2013 года, 9 мая 2017 года был отправлен Трампом в отставку. Президент США объяснил, что уволил Коми из-за некомпетентности и неспособности эффективно руководить ведомством.

Увольнение Коми произошло на фоне скандала с якобы имевшим место вмешательством России в американские выборы в 2016 году.

В то время, когда Коми был отправлен в отставку, ФБР пыталось установить возможные «связи» Трампа с Москвой. Однако подтвердить наличие таких контактов не удалось.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Дональд Трамп представил Сенату конгресса США кандидатуру нового главы ФБР. По его мнению, руководить ведомством должен адвокат Кристофер Рей.

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