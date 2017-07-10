Часть чавистов поддержала оппозиционный референдум

Каракас, , 14:41 — REGNUM Часть сторонников курса покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса, выступившая с критикой правительства Николаса Мадуро и против созыва Национальной конституционной ассамблеи, 9 июля призвала венесуэльскую оппозицию изменить вопросы референдума, запланированного на 16 июля, сообщает El Periódico.

«Нам не нравится формулировка вопроса, да. Однако мы отвергаем Национальную конституционную ассамблею и фактическую отмену подобным путем Конституции, которую мы все утвердили», — заявила бывший Уполномоченный по правам человека в Венесуэле Габриэла Рамирес во время пресс-конференции.

«Мы поддерживаем отказ от Конституционной ассамблеи, к которому призывает сектор оппозиции», — добавила она.

Рамирес сопровождали депутаты-чависты Херман Феррер, муж генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги Диас, и Эустокио Контерас, а также другие лидеры и представители организаций, дистанцировавшиеся от правящей партии после смерти Уго Чавеса и прихода к власти Николаса Мадуро.

Оппозиция 16 июля независимо от избирательной власти проводит референдум для того, чтобы спросить венесуэльцев, согласны ли они с созывом Национальной конституционной ассамблеи, с инициативой которой выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Также будет выноситься вопрос о призыве к вооруженным силам страны для защиты действующей Конституции и поддержке парламента страны — Национальной ассамблеи, в настоящее время находящейся под контролем коалиции оппозиционных сил.

Третий вопрос касается того, следует ли одобрить обновление органов государственной власти через проведение свободных выборов и формирование правительства национального единства.

Между тем, по мнению критического чавизма, последние два вопроса референдума следует отменить, так как они ведут по «очень опасному» пути, а первый вопрос нуждается в корректировке.

Вставшие в оппозицию чависты также опровергли аргументы правительственных чиновников, в том числе президента Мадуро, о том, что проведение этого референдума является «незаконным».

Напомним, выборы членов Учредительного собрания — Национальной конституционной ассамблеи — в Венесуэле состоятся 30 июля 2017 года. Альтернативный референдум оппозиции назначен на 16 июля 2017 года. По данным опросов общественного мнения, более половины населения Венесуэлы выступает за проведение Учредительного собрания.