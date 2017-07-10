Губернатор Петербурга ушёл в 10-дневный отпуск

Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко с 10 июля находится в отпуске. Как сообщил в своем микроблоге пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов, отпуск градоначальника продлится до 20 июля.

Исполняет обязанности губернатора, как уже было не раз в аналогичных случаях, вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

Напомним, предыдущий раз Георгий Полтавченко уходил в отпуск с 20 февраля по 6 марта 2017 года. В этот момент в городе вовсю разгорались страсти вокруг судьбы Исаакиевского собора. Не исключено, что нынешний отпуск губернатора также может быть косвенно связан с ситуацией вокруг собора.

Как известно, что в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, на острове Валаам в Ладожском озере, 11 июля состоятся торжества с участием высокопоставленных гостей, на которых, по предположениям наблюдателей, может вновь быть поднят вопрос о передаче Исаакия в пользование РПЦ.

В частности, на остров Валаам уже прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня, 10 июля, он провел юбилейное заседание попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

11 июля на Валааме пройдут традиционные торжества памяти основателей Валаамской обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских. По данным СМИ, на Валааме ожидается прибытие первых лиц государства.

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