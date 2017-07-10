Министр экологии: Франция может закрыть 17 своих АЭС

Париж, , 14:35 — REGNUM

Властям Франции придется пойти на закрытие большого числа АЭС в связи с планом правительства страны снизить долю производимой на них электроэнергии до 50% к 2025 году, заявил министр экологии страны Николя Юло, сообщает Le Figaro.

«Мы остановим несколько атомных реакторов», — подчеркнул он, добавив, что их число может достигнуть 17 реакторов.

Напомним, во Франции находится 58 действующих промышленных ядерных реакторов суммарной мощностью 63,1 ГВт, работающих на 19 различных станциях.

Сократить долю атомной энергетики в производстве электроэнергии Франции пообещал президент страны Эммануэль Макрон, по словам которого «не хорошо иметь 75%» вырабатываемой на АЭС электроэнергии. Таковым было одно из его предвыборных обещаний.