В Иране вновь напомнили о «третьих силах», которые усиливают напряженность

Тегеран, , 14:22 — REGNUM Рост напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта и столкновения не приносят выгоду ни Азербайджану, ни Армении, заявил сегодня, 10 июля, спикер МИД Ирана Бахрам Касеми на пресс-конференции в Тегеране.

При этом он с сожалением отметил, что «иностранные элементы в определенные моменты стараются усилить напряженность в регионе, что служит усугублению разногласий».

Касеми напомнил, что Иран является самой близкой к этому региону страной.

После распада Советского Союза в 90-х годах — с момента обострения обстановки в Нагорном Карабахе Иран выступил в качестве посредника и несколько месяцев старался стабилизировать ситуацию в регионе. Сегодня рост напряженности и столкновения не приносят выгоду ни Азербайджану, ни Армении. К сожалению, иностранные элементы в определенные моменты стараются усилить напряженность в регионе, что служит усугублению разногласий. Мы сожалеем о произошедшем недавно событии и надеемся, что станем свидетелями обеспечения стабильности в регионе. Мы тоже будем стараться для этого», — цитирует пресс-секретаря МИД Ирана азербайджанское агентство «АПА».

Касеми выразил надежду, что Минская группа по урегулированию нагорно-карабахского конфликта более серьезно будет выполнять свои обязательства.

«К сожалению, во время последнего противостояния были убиты двухлетний ребенок и женщина. Это очень болезненный вопрос. Наша позиция ясна. Мы против любого шага, который усиливает напряженность. Надеемся, что нашим рекомендациям последуют. Если мы можем что-то сделать для разрядки напряженности, то конечно же мы это сделаем», заявил Бахрам Касеми.

По мнению востоковеда Армена Исраеляна, говоря о иностранных элементах, Иран в первую очередь имеет ввиду Турцию.

12−16 июня совместные учения ВС Азербайджана и Турции в Нахичевани, а также последующие за ними учения военно-воздушных сил Азербайджана снова в Нахичевани вызвали некое беспокойство в Иране. И если принимать во внимание тот факт, что провокации Баку на армяно-азербайджанской границе как во время апрельской войны, так и сейчас получают явную поддержку со стороны Турции, то говоря об «иностранных элементах» МИД Ирана в первую очередь имеет ввиду Турцию», — считает Исраелян.

9 июля в Стамбуле прошла очередная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, на встрече были обсуждены также вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция как всегда поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международных правовых норм в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Главы государств отметили, что Турция и Азербайджан во всех вопросах находятся рядом друг с другом.

Высокопоставленные иранские чиновники не в первый раз заявляют о недопустимости вмешательства третьих сил в урегулирование карабахского конфликта. 16 апреля 2017 г. министр обороны Ирана Хоссейн Дехган во время переговоров с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым заявил: «Надеюсь, что Азербайджан и Армения будут решительны в урегулировании нагорно-карабахского конфликта мирным путем, не допустят вмешательства в него третьих сил и углубления кризиса».

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