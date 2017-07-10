НАТО предоставит Украине спутниковую связь

Киев, , 14:24 — REGNUM Оборудование для спутниковой связи предоставит Североатлантический альянс Украине, заявил 10 июля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает УНИАН.

По его словам, спутниковая связь — следующий этап сотрудничества Украины и НАТО после оборудования для защиты от кибератак, которое альянс «в последние дни» предоставил Киеву.

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Столтенберг также отметил, что НАТО «помогает ключевым правительственным институтам» Украины в сфере обеспечения информационной безопасности, а также вместе с Киевом расследует «инциденты в сфере кибербезопасности».

Напомним, ранее на Украине распространился вирус Petya, атаковавший многие государственные учреждения, банки и корпорации. Как отмечают эксперты, более 75% заражений вирусом во всем мире пришлось на Украину, тогда как на Германию пришлось чуть более 9% заражений.

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