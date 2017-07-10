Эрдогана пригласили в Сербию «восстановить дружбу»

Стамбул, Турция, , 14:19 — REGNUM Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пригласили посетить с визитом Сербию, чтобы восстановить «дружбу между народами». Об этом, как передает ТАСС, рассказал президент Сербии Александар Вучич, выступая на пленарной сессии мирового нефтяного конгресса.

«Мы (власти Сербии) хотели бы вас (Эрдогана) пригласить посетить нашу страну (…), остаться более чем на 3 дня в Сербии, потому что тогда мы смогли бы повторно восстановить нашу дружбу, намного лучшим образом», — сказал Вучич.

Глава государства также добавил, что хорошие отношения между Сербией и Турцией важны для «региональной стабильности, мира и спокойствия для всех наших народов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня президент Сербии Александр Вучич на встрече в Белграде с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнесом Ханом заявил, что вступление в ЕС является главным приоритетом внешней политики Сербии.

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