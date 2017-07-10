В 2018 году ОБСЕ одобрит резолюцию об агрессии России

Симферополь, , 14:13 — REGNUM В июле следующего года состоится очередная ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, на которой украинская делегация внесёт проект резолюции об агрессии России, и большинство членов её одобрит. Однако серьёзного значения на нашу жизнь она иметь не будет. Такой прогноз корреспонденту ИА REGNUM предоставил крымский политолог Николай Кузьмин, комментируя резолюцию ОБСЕ с призывом к РФ отказаться от Крыма.

«Достаточно легко предсказать это событие. Количество подобных «пасейских» предупреждений может быть сколь угодно велико, пока в моде будет стиль, правилами которого является: «российская агрессия», «аннексия Крыма» и тому подобное. На вопрос: «Когда этот стиль выйдет из моды?» ответить можно только вопросом: «А какое это имеет значение?», — подчеркнул Николай Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в рамках которой была принята предложенная делегацией Украины резолюция под названием «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», завершилась 9 июля в Минске. За неё проголосовал 91 член ассамблеи, 15 выступили против, трое воздержались. Россия выступила категорически против принятия данного документа.

В частности, в утверждённом документе содержится призыв к Российской Федерации «вывести оккупационные силы» с территории Крыма и отменить решение о воссоединении с полуостровом.

Отметим, что, по мнению многих отечественных экспертов, Российская Федерация обладает достаточным количеством военно-политических, экономических и природных ресурсов, чтобы защитить выбор крымчан, который они сделали в марте 2014 года.