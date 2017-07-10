Китай поздравил Ирак с освобождением Мосула от террористов

Пекин, , 14:14 — REGNUM Китай поздравил правительство Ирака с освобождением Мосула от исламистов, называя это событие крупной победой страны в борьбе с терроризмом, сообщает 9 июля агентство «Синьхуа».

Пресс-секретарь МИД КНРво время очередной пресс-конференции выразил поздравления от имени КНР с взятием войсками правительства Ирака города Мосула, который находился под контролем террористов.

Гэн также добавил, что Китай всегда будет поддерживать Ирак в его борьбе за обеспечение стабильности и экономическое восстановление страны.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади поздравил 9 июля вооруженные силы своей страны с победой над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле.

Напомним также, что затяжная операция по освобождению города началась в октябре 2016 года и сопровождались серьезными жертвами среди мирного населения города в виду повсеместного использования антитеррористической коалиции с участием США тяжелой артиллерии и авиации.

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