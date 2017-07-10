Пушков назвал огромным прессинг оппозиции на Трампа

Москва, , 13:58 — REGNUM Отсутствие определенности по вопросу создания совместной российско-американской рабочей группы по кибербезопасности связано с тем, что на решения президента США Дональда Трампа давит оппозиция, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«Перед лицом тотальной оппозиции совместной группе по кибербезопасности Трамп дал задний ход. Действует под огромным прессингом. Не его вина, а беда», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 июля на саммите G20 состоялись переговоры Трампа и российского президента Владимира Путина. По итогам встречи американский лидер заявил, что на переговорах решено создать в перспективе систему защиты от кибератак — совместную российско-американскую систему, которая защитит обе стороны от возможных вмешательств в выборы.

Читайте подробнее: Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спустя два дня в соцсети Трамп написал, что обсуждение вовсе не означает скорейшей реализации. По словам Трампа, «этого может и не произойти».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп пока не уверен в целесообразности рабочей группы по кибербезопасности