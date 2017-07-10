Трамп: В создание группы РФ и США по кибербезопасности не верю

Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Обсуждение создания рабочей группы Москвы и Вашингтона по информационной безопасности еще не означает уверенности в том, что она действительно будет существовать. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

«Тот факт, что мы с президентом Путиным обсудили создание рабочей группы по кибербезопасности, не означает, что я верю, что это может произойти. Этого не может случиться, а вот договоренность о прекращении огня в Сирии — может, и уже случилась», — написал глава США.

Ранее о достижении договоренности по созданию совместной рабочей группы заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что группа, о создании которой условились российская и американская стороны, займется комплексными вопросами кибербезопасности, включая борьбу с терроризмом, организованной преступностью и «хакерством во всех его проявлениях».

Он пояснил, что двусторонний механизм в контексте информационной защиты нужен для того, чтобы найти способы взаимодействия, которые бы позволили предотвратить вмешательства во внутренние дела стран.

Напомним, 8 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге состоялась первая личная встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры беседовали на протяжении 2 часов 15 минут.

Как отмечает The New York Times, вопросам информационной безопасности стороны посвятили около 40 минут. Таким образом, область кибербезопасности стала одной из главных тем встречи.

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Как сообщало ИА REGNUM, Трамп, говоря об итогах встречи, заявил, что дважды настойчиво спрашивал собеседника о «вмешательстве» Москвы в процесс президентских выборов в США в конце 2016 года. Однако Путин, по его словам, категорически отверг такого рода предположения.

Президент США также рассказал, что обсудил с российским лидером режим прекращения огня в Сирии, который позволит избежать гибели многих людей. Он добавил, что настало время для движения вперед и конструктивного сотрудничества с Россией.

Что касается создания системы защиты от кибератак, то, по словам Трампа, он обсудил с Путиным разработку такого механизма, который нельзя было бы взломать. Такая система позволила бы не допустить вмешательства в выборы и «многих других неприятных вещей».

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