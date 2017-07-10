В Женеве открыт очередной раунд переговоров по Сирии

Дамаск, , 14:00 — REGNUM Посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура открыл 10 июля очередной раунд переговоров по Сирии, сообщает Associated Press.

Это уже седьмые по счету переговоры между представителями правительства Сирии и лидерами оппозиции.

Начало переговоров в Женеве совпало с первым днем вступления в силу соглашения о прекращении огня на юге Сирии, заключенного на прошлой неделе при посредничестве США, России и Иордании.

Соглашение о прекращении огня охватывает три провинции на юге страны. Как отмечают эксперты, это первый крупный успех в совместной работе между США и Россией.

Переговоры в Женеве продлятся в течение ближайшей недели. Де Мистура не стал говорить о своих ожиданиях от предстоящего события, но обещал дать пресс-конференцию.

Напомним, конференция в Женеве предусматривает непрямой формат переговоров. Стороны конфликта не готовы проводить двухсторонние встречи и предпочитают иметь дело через посредников.

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