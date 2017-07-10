В Одессу прибыли крейсер и эсминец ВМФ США

Одесса, Украина, , 13:43 — REGNUM В порт Одессы для участия в американско-украинских военных учениях Sea Breeze-2017 прибыли корабли ВМФ США: крейсер Hue City и эсминец Carney, пишет интернет-издание «Думская.net».

Всего в учених в Черном море примут участие вооруженные силы 17 стран, маневры пройдут с 10 по 22 июля. В Одесскую и Николаевскую области Украины прибудут, помимо украинских и американских военных, воинские части из Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии и Канады.

Ожидается также участие военнослужащих из Франции, Италии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции и Швеции.

Учения пройдут с участием подразделений сухопутных, военно-морских сил, а также частей морского десанта. Уточняется, что американские крейсер и эсминец встали у первого причала нового контейнерного терминала.

Также в учениях примет участие американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon.

Многонациональные военные учения Sea Breeze, организаторами которых, согласно «Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений», являются Украина и США, проходят ежегодно с 1997 года.