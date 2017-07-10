В общественных приемных председателя ЕР за полгода побывали 1,3 млн человек

Москва, , 13:42 — REGNUM 1 миллион 300 тысяч граждан побывали на личных приемах в общественных приемных председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщила руководитель Комиссии Президиума Генерального совета Партии по работе с обращениями граждан к Председателю «Единой России» Галина Карелова, подводя итоги работы общественных приемных с января по июнь 2017 года.

«318 142 человек обратились с письменными заявлениями. Более 43%, или 695 533 человека получили в результате обращения конкретную практическую помощь, остальным гражданам даны разъяснения или консультации по интересующим их вопросам», — отметила она.

По словам Галины Кареловой, показатели полугодия превышают показатели предыдущих лет за аналогичный период как по количеству обратившихся, так и по эффективности отклика.

«Сегодня есть все основания предполагать, что рост числа обращений вызван не в последнюю очередь тем, что работа приемных становится известна пользователям социальных сетей. Для приемных это относительно новый вид коммуникаций, но, как показывает практика, он дает свой результат. В Пермском крае, Ульяновской, Брянской, Новосибирской, Пензенской, Тульской областях, Республике Мордовия сегодня активно ведется работа в соцсетях», — пояснила Галина Карелова.

Политик также обратила внимание на то, что, несмотря на сезон отпусков, работа приемных продолжается. И основными темами сегодня становятся — общественный контроль за организацией работы в детских оздоровительных учреждениях, тематические приемы для родителей отдыхающих детей, выездные приемы.

«Для нас очень важно, чтобы сотрудники всех общественных приемных Партии, — и региональных, и местных — в равной степени были осведомлены о разнообразных формах работы, умели их использовать, учились друг у друга тем методам, благодаря которым можно оперативно реагировать на актуальные проблемы и эффективнее помогать гражданам», — заявила Карелова, отметив, что с этой целью был составлен план проведения обучающих семинаров для сотрудников приемных в регионах.

В ближайшее время такой семинар для сотрудников Центрального федерального округа пройдет в Ярославле.