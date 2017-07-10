МИД КНР: США извинились за просчет с должностью Си Цзиньпиня

Пекин, , 13:33 — REGNUM США извинились за то, что по ошибке назвали председателя КНР Си Цзиньпиня лидером Тайваня («председателем Китайской республики»), заявили в МИД Китая 10 июля, сообщает Associated Press.

С таким заявлением выступил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан. По его словам, после инцидента Пекин потребовал от Вашингтона объяснений.

Со своей стороны представители администрации США отметили, что произошедшее было лишь технической ошибкой, которую Вашингтон исправил и за которую он принес извинения.

Напомним, инцидент произошел 9 июля, через несколько часов, после того как лидеры двух стран провели встречу, на которой обсуждался ряд вопросов, в частности, торговля и угроза со стороны Северной Кореи.

Тем не менее в стенограмме встречи, опубликованной Белым домом, председатель КНР был назван «председателем Китайской республики», а это официальное название Тайваня.