Украина: «Время, когда можно было рассчитывать на нейтралитет, прошло»

Киев, , 13:12 — REGNUM «Страны НАТО помогают Украине и украинскому народу противостоять внешней агрессии». Об этом 10 июля в Киеве заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время открытия выставки «Украина-НАТО. Формула безопасности» с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«На протяжении многих лет мы совместно работали над созданием безопасности в Европе и мире. И когда в нашу страну пришёл враг, страны Североатлантического альянса встали рядом, поддерживая наше государство и её граждан, поддерживая политически, давая полезные советы, так и помогая полезными делами. Дипломатическим сухим языком это называется взаимовыгодные отношения. Но за этим стоит тяжёлая ежедневная работа», — сказалаЦинцадзе.

По её словам, вступление Украины в НАТО не гарантирует защиту и восстановление территориальной целостности страны.

«Сейчас в Украине число сторонников НАТО постоянно растет. Это хорошо или плохо? С одной стороны это хорошо, потому что приоритетный курс государства полностью совпадает с желанием и мнением людей. Но у нас есть опасность создать очередной миф, миф о том, что вступив в Альянс, мы сразу сделаемся целыми и невредимыми. И пока мы не вступим (в НАТО), на безопасность в стране нельзя рассчитывать. Но на самом деле мы с вами знаем, что это не так. Никто не сделает все за нас. Никто кроме нас лучше не защитит наше государство. И сегодня мы это доказываем на Донбассе. Мы сегодня доказываем это развитием и укреплением нашей армии, а интеграция в НАТО действительно является важным фактором безопасности. Не единственным, но мощным и стратегическим», — считает Цинцадзе.

Она отметила, что НАТО — не панацея, а возможность для Украины провести необходимые реформы.

«Время, когда можно было рассчитывать на нейтралитет, на нейтральный статус, прошло. НАТО для нас не является панацеей, НАТО для нас является возможностью. Возможностью развить и создать мощную и профессиональную армию, возможностью защищать собственные ценности вместе со странами, которые разделяют эти ценности, а главное — возможность стать партнером в строительстве системы безопасности в Европе и мире. Мы ведем разговор именно о партнерстве, а не идем в НАТО с просьбой о защите. У нас есть, что вложить в эту систему. И в то время, когда мы переосмысливаем и переоцениваем угрозы, Украина тяжелой ценой ежедневно получает знания в информационной безопасности, кибербезопасности, в военной безопасности и которые, я уверена, могут быть чрезвычайно высоко и достойно оценены странами-членами Альянса и могут стать ценным достоянием в нашем совместном партнерстве. Мы имеем все возможности стать восточным флангом безопасностной структуры, имея армию, сила и опыт которой, ежедневно становятся крепче», — добавила Цинцадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 июля, на Украину прибыла делегация НАТО в составе 29 послов стран-членов Альянса во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В Киеве генсек НАТО принял участие в открытии выставки «Украина-НАТО. Формула безопасности». Мероприятие посвящено 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Североатлантическим альянсом. При этом сегодня в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря стартовали украинско-американские военные учения «Си Бриз-2017». Они пройдут с 10 по 23 июля. В учениях задействованы 30 кораблей, 25 самолетов и вертолетов и 3 тыс. человек.

Напомним, 6 июля президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики», согласно которым вступление Украины в НАТО и ЕС определено одним из ключевых направлений госполитики. До этого, в июне украинский парламент большинством голосов принял законопроект №6470, который закрепил намерение Украины вступить в НАТО и ЕС. Согласно документу, внесены изменения в закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики». До этого в законе говорилось лишь об интеграции Украины в европейское политическое и экономическое пространства.