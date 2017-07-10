НАТО обещает Украине поддержку. В Одессу зашли корабли НАТО

Киев, , 13:13 — REGNUM Сегодня, 10 июля, на Украину прибыла делегация НАТО в составе 29 послов стран-членов альянса во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ИА REGNUM.

Так, в Киеве генсек НАТО Столтенберг и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе открыли выставку «Украина-НАТО. Формула безопасности». Мероприятие посвящено 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Североатлантическим альянсом.

На открытии выставки Столтенберг заверил, что НАТО будет и дальше оказывать активную поддержку Украине.

«В течение двух десятилетий дружба и сотрудничество между Украиной и НАТО постоянно развивались. Украина предоставляла активную поддержку нашей совместной безопасности, принимая участи во всех миссиях и операциях под эгидой НАТО. Вы делали это, несмотря на многочисленные вызовы, которые существуют у вас дома. В свою очередь, НАТО активно поддерживало суверенитет, территориальную целостность, демократические институции Украины и её Вооруженные силы. НАТО и дальше будет тесно сотрудничать с Украиной в сфере обороны, управления, и экономических реформ, которые очень важны для украинской стабильности, процветания и развития», — сказал Столтенберг.

По его словам, выставка посвящена разрушению искусственных стен, которые разделяют людей.

«На протяжении более четверти столетия Берлинская стена стояла как символ тирании в разделенной Европе. Её падение доказывает, что даже крепкие физические и психологические барьеры противоречат стремлению людей к свободе. Эта выставка посвящена разрушению разных стен, которые разделяют людей, стен, которые строятся на основе мифов, стереотипов и дезинформации. К счастью, эти ментальные преграды могут быть преодолены, если строить мосты дружбы и взаимопонимания. Эта выставка показывает, что завтрашняя история будет определяться тем, что мы делаем сегодня. Каждое поколение обязано хранить мир для следующих поколений», — напомнил генсек.

В то же время пресс-служба Порошенко информирует, что после выставки под председательством президента Украины Петра Порошенко и Йенса Столтенберга начнется заседание комиссии Украина-НАТО. Также Столтенберг проведет встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, председателем Верховной рады Украины Андреем Парубием, руководителями депутатских фракций и председателями парламентских комитетов, которые приобщены к евроатлантической интеграции.

Стоит отметить, что сегодня в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря стартовали украинско-американские военные учения «Си Бриз-2017». Они пройдут с 10 по 23 июля. В учениях задействованы 30 кораблей, 25 самолетов и вертолетов и 3 тыс. человек. Так, 10 июня в Одесский порт для участия в учениях зашли три турецких судна, в том числе подводная лодка, а также американские крейсер CG66 Hue City и эсминец DDG64 Carney.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках учений пройдет отработка действия многонационального штаба по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, действия многонациональных сил во время операции по обеспечению безопасности в Черном море. Накануне самолеты военно-транспортной авиации НАТО перебросили в Одессу части спецназа.