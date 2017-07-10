На пост главы Удмуртии своих кандидатов выдвинули семь партий

Ижевск, , 13:04 — REGNUM «Партия возрождения России» и «Партия народной свободы» (ПАРНАС) выдвинули кандидатов для участия в выборах на пост главы Удмуртии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Центризбиркоме республики.

За пост главы региона будет бороться председатель регионального отделения «Партии возрождения России»

Отметим, Бутченко выдвигался в качестве кандидата от партии еще на выборах главы Удмуртии в 2014 году, но тогда ЦИК республики отказал ему в регистрации. Также он был депутатом Госсовета республики четвертого созыва, представителем фракции ЛДПР.

Кандидата для участия в выборах выдвинула и «Партия народной свободы» (ПАРНАС) — им стал менеджер отдела сбыта фирмы «Гюнтнер-Иж» Олег Овчинников. Он участвовал в праймериз «Единой России» в преддверии выборов депутатов Государственной думы в 2016 году, однако проиграл. Пытался избираться как самовыдвиженец на выборах в Госдуму, но зарегистрирован не был.

Таким образом, до настоящего момента в выборах главы Удмуртии планируют принять участие кандидаты от семи партий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кандидатом от «Единой России» стал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

«Справедливая Россия» выдвинула кандидатуру руководителя регионального отделения партии Фарида Юнусова.

ЛДПР утвердила кандидатуру главы фракции в Госсовете Удмуртии Тимура Ягафарова.

От КПРФ на пост главы республики претендует первый секретарь удмуртского отделения партии Владимир Бодров.

Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) выдвинула кандидатом главного редактора МАУ «Столица Ижевск» Андрея Иванова.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2017 года жители Удмуртии выберут главу республики и депутатов Государственного совета шестого созыва.

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