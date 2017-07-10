Кандидаты в президенты Киргизии: два экс-омбудсмена и экономист

Бишкек, , 13:00 — REGNUM Председатель правления общественного фонда «Возрождение историко-культурного наследия и духовности «Древняя кочевая цивилизация» Кубан Чороев обратился в ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Также о намерении побороться за высшую государственную должность заявил бывший военный омбудсмен Киргизской Республики Анвар Сартаев, сейчас пребывающий на пенсии.

Также в Центральную избирательную комиссию поступило решение политической партии «Адам укугу» о выдвижении в качестве кандидата на главы государства экс-омбудсмена Турсунбека Акуна.

ИА REGNUM напоминает, что на кресло президента Киргизии уже претендуют 15 кандидатов-самовыдвиженцев и 3 кандидата от партий «Ак-Шумкар», «Онугуу-Прогресс» и «Адам укугу».

Отметим, что упомянутый выше экономист Кубан Чороев стал известен после участия в акциях протеста заемщиков микрокредитных организаций, проходивших возле посольства США в столице Киргизии в мае 2016 года. Эксперт обвинил USAID в ростовщичестве и попытке подорвать экономику Киргизии.

Бывший омбудсмен Киргизии Турсунбек Акун был отстранен от занимаемой должности в 2013 году из-за обвинений в причастности к досрочному освобождению криминального авторитета «вора в законе» Азиза Батукаева.