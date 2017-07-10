Ставрополь, , 12:40 — REGNUM В Ставропольском крае полностью поддерживают идею введения курортного сбора. Об этом заявил губернатор края Владимир Владимиров на парламентских слушаниях по теме «Проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в отдельных субъектах Российской Федерации», которые проходят в Госдуме 10 июля.

Владимиров отметил, что города Ставропольского края, которые специализируются на оздоровлении, не имеют иных доходов, кроме НДФЛ и налога на землю. Как итог — глубокая дотационность самых знаменитых здравниц и потеря инфраструктуры, которая в основном сложилась еще в советское время. При этом здравницы Ставропольского края занимают сегодня около 17% российского рынка оздоровления.

Владимиров привел в пример Кисловодск, который ежегодно принимает гостей в четыре раза больше численности жителей города, но собственные доходы города составляют около 300 млн рублей.

«Если не вводить курортный сбор — вся инфраструктура полетит вниз», — считает губернатор.

Владимиров отметил, что рост численности приезжающих на Ставрополье ежегодно составляет 6%, однако оговорился — этот рост произошел исключительно после скачка курса доллара. По поводу дикарей Владимиров не беспокоится — их доля в числе отдыхающих в регионе не так велика, как в Крыму или на Кубани, большинство все же едет в здравницы.

«Мы считаем по хлебу: 966 тыс. в год по путевкам, около 150 тыс. — без путевок», — пояснил губернатор.

Владимиров также уверен, что с администрированием сбора регионы вполне справятся, а вот распределение предлагает все же возложить на субъекты федерации, которые будут распределять деньги по муниципалитетам в зависимости от нагрузки.