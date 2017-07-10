Путин поздравил боксера Лебедева с победой

Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил боксера Дениса Лебедева с победой в бою за чемпионский титул по версии WBA против австралийца Марка Флэнагана. Об этом сообщает в понедельник, 10 июля, пресс-служба Кремля.

«Глава государства встретился с Денисом Лебедевым после посещения выставки «ИННОПРОМ-2017» и поздравил боксера с победой», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля российский боксер Денис Лебедев одержал в Екатеринбурге безоговорочную победу в бою с австралийцем Марком Флэнаганом, успешно защитив титул чемпиона мира по версии WBA.