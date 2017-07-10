Глава Узбекистана поздравил президента Монголии с победой на выборах

Ташкент, , 12:31 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Халтмаагийна Баттулгу с избранием на пост президента Монголии, сообщает 10 июля МИД Узбекистана.

«Ваша убедительная победа на выборах подтвердила высокое доверие и уважение народа Монголии к вам как видному и авторитетному политическому деятелю, имеющему богатый практический опыт и преданно служащему своему народу и интересам страны», — говорится в послании Мирзиёева.

За 25 лет дипломатических отношений между Узбекистаном и Монголией установлен «конструктивный политический диалог, взаимодействие в рамках международных организаций, прежде всего в ШОС, налажены экономические и культурно-гуманитарные связи», отметил глава Узбекистана.

Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан и Монголия располагают широкими возможностями для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес.

«Совместными усилиями мы откроем качественно новую страницу в наших двусторонних отношениях во благо наших стран и народов», — заявил президент Узбекистана.

На сайте МИД Узбекистана пока отсутствует официальная информация о двусторонних отношениях с Монголией.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 7 июля на выборах президента Монголии кандидат от оппозиционной Демократической партии победил Халтмаагийн Баттулга, который набрал 610 541 голосов избирателей (50,6%). Инаугурация пятого президента страны состоялась в Государственном дворце в Улан-Баторе 10 июля.

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