«Единая Россия» приостановила членство в партии вице-премьера Калмыкии

Элиста, , 12:27 — REGNUM Задержание заместителя председателя правительства Калмыкии Петра Ланцанова послужило основанием для принятия мер в его отношении руководством регионального отделения партии «Единая Россия». Членство его в партии приостановлено.

Также приостановлено членство в партии и заместителя министра сельского хозяйства республики. Об этом сообщили в пресс-службе местной партийной ячейки.

Напомним, Ланцанов и Кектышев стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом 9 июля сообщили в Следственном комитете РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, следствию стало известно о том, что в 2011 году Ланцанов дал поручение сотрудникам Минсельхоза заставить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть средств от полученных ими субсидий на счет холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Денежные средства были похищены и потрачены не по назначению.

В настоящее время оба фигуранта задержаны и помещены под арест.