Премьер-министр Италии: Мы не можем вместить всех беженцев

Рим, , 12:30 — REGNUM Премьер-министр Италии Паоло Джентилони опасается массового протеста со стороны своих граждан, настроенных против прибытия беженцев с Африки, предает 9 июля Die Presse.

На саммите G20 в Гамбурге он подчеркнул, что «Италия не может вместить всех беженцев, ресурсы Рима небезграничны». Он в очередной раз призвал глав государств и правительств помочь Италии и быть солидарными в вопросе распределения беженцев.

Итальянские СМИ сообщают, что правительство насторожено смотрит на результаты социологических опросов своих граждан.

По итогам опроса, проведенного римской ежедневной газетой «II Messaggero», результаты которого были опубликованы 8 июля, 67% респондентов желают прекратить принимать беженцев, из них 61% выступают за закрытие морских портов для беженцев. 22% высказались за то, чтобы беженцев без права получения убежища следует «незамедлительно депортировать».

Напомним, с января 2017 года в Италию прибыли около 84 тыс. беженцев, что на одну пятую больше, чем в аналогичный период 2016 года.

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