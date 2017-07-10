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Порошенко: Украина пока не будет подавать заявку в НАТО из-за реформ

Политика

«Нам нужно построить реальную программу реформ»

Киев, 10 июля 2017, 12:02 — REGNUM  Украина в ближайшее время планирует сосредоточится на проведении реформ для достижения соответствия критериям Североатлантического альянса, поэтому Киев пока не планирует подавать заявку на вступление в НАТО. Об этом, как передает RT, заявил президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания комиссии Украина — НАТО.

«Нам нужно построить реальную программу реформ, сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, — говорит глава государства. — И тут нам нужна помощь наших партнеров по НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля текущего года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, устанавливающий вступление Украины в НАТО одним из главных приоритетов внешней политики Киева.

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