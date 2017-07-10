Порошенко: Украина пока не будет подавать заявку в НАТО из-за реформ

Киев, , 12:02 — REGNUM Украина в ближайшее время планирует сосредоточится на проведении реформ для достижения соответствия критериям Североатлантического альянса, поэтому Киев пока не планирует подавать заявку на вступление в НАТО. Об этом, как передает RT, заявил президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания комиссии Украина — НАТО.

«Нам нужно построить реальную программу реформ, сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, — говорит глава государства. — И тут нам нужна помощь наших партнеров по НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля текущего года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, устанавливающий вступление Украины в НАТО одним из главных приоритетов внешней политики Киева.

Читайте также: Порошенко подписал изменения в закон о курсе Украины в НАТО и ЕС

Читайте также: Генсек НАТО обсудит с Порошенко интеграцию Украины с альянсом