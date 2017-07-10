«От правды не уйти»: блокада ПМР Украиной и РМ не останется без последствий

Тирасполь, , 11:59 — REGNUM «В Приднестровье с особым вниманием и глубокой признательностью восприняли заявление Государственной думы Российской Федерации по ситуации вокруг Приднестровья», — заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам приднестровского лидера, «это крайне своевременное выражение принципиальной позиции России, которая в полной мере совпадает с нашими оценками серьезных негативных тенденций развития ситуации вокруг Приднестровья, представляющих реальную угрозу благополучию и безопасности всех приднестровцев, включая свыше 200 тысяч граждан Российской Федерации». Украина и Молдавия, по его словам, должны понимать что их блокадные и ограничительные действия в отношении ПМР, направленные на эскалацию конфликта, не останутся без последствий.

Красносельский обратил внимание на преемственность и последовательность российской позиции: «11 лет назад законодательный орган России принял заявление об итогах референдума в Приднестровье 17 сентября 2006 года, в котором обозначалась позиция о том, что Россия должна выстраивать свою политику с учетом свободного волеизъявления народа Приднестровья (более 98% участников референдума проголосовали против присоединения к Молдавии и за курс на независимость и свободное присоединение к России — прим. ИА REGNUM). Подчеркивалось, что итоги референдума в Приднестровье должны быть в полной мере учтены международным сообществом ради обеспечения прав человека, мира и безопасности, а также справедливого разрешения молдавско-приднестровского конфликта».

«Сегодня мы признательны за позицию российских парламентариев по ситуации вокруг республики, — продолжил Красносельский. — В эти знаковые, во многом критические периоды развития нашей страны депутатский корпус, фактически все ведущие политические силы России, слышат народ Приднестровья, понимают и разделяют наши аргументы. Как бы ни пытались некоторые международные участники и зарубежные политики изворачиваться, маскировать свои истинные цели, вводить в заблуждение российских коллег — от правды не уйти».

Президент ПМР обратил внимание, что фактически все высшее руководство Молдавии «сообща и абсолютно осознанно предпринимает шаги по блокированию Приднестровья путем установки молдавско-украинского таможенно-пограничного контроля».

Он также подчеркнул, что Приднестровье поддерживает призыв России к возобновлению переговорного процесса и разделяет ее позицию по поводу безальтернативности нынешней миротворческой операции. «Недавнее решение Конституционного суда Молдовы и высылка группы российских дипломатов, участвующих в работе Объединенной контрольной комиссии, стали очередными практическими действиями Кишинева по ликвидации миротворческого присутствия России на Днестре. В данном контексте Приднестровье продолжит использовать все ресурсы и возможности для всесторонней поддержки действующей миротворческой операции, считая недопустимыми любые меры, направленные на ее прекращение, переформатирование или блокирование нормальной работы всех составных элементов, в первую очередь Объединенной контрольной комиссии», — отметил Красносельский.

«У нас нет никаких иллюзий, мы хорошо понимаем, что залог будущего Приднестровья — это твердость и последовательность позиции, основанной на выборе народа. Для руководства республики — это непреложный приоритет. Именно он положен в основу нашей внешней политики и тех подходов, которых мы придерживаемся в переговорном процессе с Республикой Молдова», — добавил президент. Единогласно выраженная позиция Госдумы РФ, по его словам, «свидетельствует о том, что парламент России вместе с братским российским народом одинаково оценивают стоящие перед нами вызовы и угрозы, выражают свою поддержку Приднестровью как неотъемлемой части Русского мира».

Как сообщало ИА REGNUM , Госдума 7 июля приняла заявление, в котором просит Украину и Молдавию отказаться от любых форм давления на Приднестровье, настаивает на скорейшем проведении очередного раунда переговоров в формате. Глубокую озабоченность депутатов вызывает сложившаяся обстановка, вызванная действиями правительства Молдавии и властей Украины и представляющая реальную угрозу стабильности региона, благополучию и безопасности жителей Приднестровья, в том числе проживающих там свыше 200 тыс. граждан Российской Федерации.

В Госдуме также отметили, что открытие совместных украинско-молдавских пограничных и таможенных постов на приднестровском участке границы означает блокаду ПМР и противоречит ранее принятым обязательствам.

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